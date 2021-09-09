Банки, нацеленные на работу с малым бизнесом, будут помогать предпринимателям при выходе на маркетплейсы, пишет «Коммерсант».

Таким образом финансовые организации планируют получить лояльную базу клиентов, которые в перспективе будут использовать другие продукты. Однако эксперты предупреждают, что банкам придется выдержать жесткую конкуренцию с собственными финтех-сервисами маркетплейсов.

В частности, банк «Точка» запускает проект, в рамках которого компании смогут получить помощь с выходом на маркетплейсы. Банк планирует заняться организационными вопросами: регистрацией компании, подготовкой документов, выбором схемы работы, оформлением карточек товаров и продвижением. По оценке представителей «Точки», сервис может быть интересен нескольким десяткам тысяч клиентов. Весь же потенциальный рынок оценивается в 200–300 тыс. компаний. На начальном этапе сервис будет доступен для вывода бизнеса на Ozon и «Яндекс. Маркет».

Похожий сервис уже работает в экосистеме СберБанка. «В июле банк купил платформу InSales, которая дает возможность создать свой интернет-магазин и интегрирована со всеми крупными маркетплейсами, включая «СберМегаМаркет», Ozon, Yandex. Market, WB и другими. Предприниматель получает доступ к основным сервисам экосистемы: логистике, финансированию мерчантов, инструментам продвижения», — рассказал представитель «Сбера».

Эксперты «Infoline-Аналитики» отмечают, что в течение первого полугодия 2021 года онлайн-продажи выросли на 20%, превысив 1,63 трлн рублей. Драйверами роста стали мультикатегорийные маркетплейсы, доля которых на российском рынке по итогам II квартала 2021 года выросла до 37,8% (22% годом ранее). В среднесрочной перспективе она, по прогнозам, продолжит расти и в 2023 году приблизится к 60% при общем объеме рынка более 5,8 трлн рублей.

При этом маркетплейсы сомневаются в том, что у банков есть в распоряжении необходимая экспертиза. Руководитель по развитию технологических партнеров Ozon Мария Мальцева отмечает, что для помощи продавцам на любой площадке необходимы технологические партнеры, которые помогают предпринимателям освоиться на маркетплейсах и дойти до первых продаж. По ее словам, желание банков выходить в эту нишу поможет росту всего рынка, но «для этого им нужна всесторонняя экспертиза в электронной коммерции, на развитие которой потребуются отдельные ресурсы».