Туристическим кэшбэком в 2021 году, по предварительным данным, воспользовались более 1,6 млн россиян, сообщила пресс-служба Ростуризма.

В релизе указано, что в рамках программы в текущем году суммарно россияне потратили на приобретение туров и проживание в отелях более 34 млрд рублей, при этом в виде кэшбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей. Средства возвращаются на карты платежной системы «Мир», которая выступает технологическим партнером программы.

Самым большим спросом в рамках программы пользовались поездки в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым. Также россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Республику Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

В Ростуризме отметили, что продажи туров и проживания в отелях с кэшбэком на текущий год завершаются в 01:00 по московскому времени 10 сентября.