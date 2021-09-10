Банк России возложил с 10 сентября на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком «Спутник» (регистрационный номер 1071, г. Самара) сроком на шесть месяцев. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняет ЦБ, банк «Спутник»:

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных видов операций;

занижал величину кредитного риска и завышал стоимость активов в отчетности, надлежащая оценка выявила снижение капитала кредитной организации до уровня ниже размера, предусмотренного для банков с базовой лицензией, что свидетельствует о наличии признаков неустойчивого финансового положения;

вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

«Указанное в совокупности с отсутствием со стороны собственников и менеджмента кредитной организации действенных мер по стабилизации финансового положения банка, а также признание Банком России финансовой устойчивости банка по группе показателей качества управления неудовлетворительной обусловило наличие в деятельности КБ «Спутник» реальной угрозы интересам кредиторов (вкладчиков)», — отмечается в сообщении.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров банка «Спутник», связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены. Одновременно Банк России с 10 сентября 2021 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов КБ «Спутник» сроком на три месяца.

Отмечается, что банк «Спутник» является единственной кредитной организацией в России, с которой у Банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в РФ в рамках исполнения резолюции ООН 2270 в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР.

«Принятые Банком России в отношении КБ «Спутник» решения направлены на защиту интересов кредиторов (вкладчиков) банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов», — говорится в сообщении регулятора.

Банк «Спутник» — участник системы страхования вкладов поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более, 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».