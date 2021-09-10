Цены на первичном рынке Москвы в августе сократились на 3% по сравнению с июлем, выяснили аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ). Эксперты ждут укрепления тренда осенью и называют текущую ситуацию на рынке недвижимости «временем покупателя».



Средняя цена квадратного метра на рынке новостроек в столице сегодня составляет около 280 тыс. рублей. На вторичном рынке в августе рост цен также снизился — до минимального 1%, в июле он составлял 1,5%. Средняя цена за «вторичку» составляет в Москве порядка 260 тыс. рублей за квадратный метр.

В Санкт-Петербурге стоимость квартир в новостройках пока не меняется, хотя уже заметен тренд на резкое замедление роста цен. Если в первом полугодии они увеличились на 20%, то за июль-август — всего на 2,5%. Средняя стоимость квадратного метра на рынке региона сегодня составляет 180 тыс. рублей.

По оценке аналитиков М2, в связи с выходом сезонных предложений уже осенью прирост цен в Петербурге и Ленобласти может остановиться. На вторичном рынке цены на недвижимость с мая колеблются в диапазоне 175—180 тыс. рублей за квадратный метр.

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«Снижение роста цен заметно в большинстве регионов, в том числе на столичных рынках, максимально «перегретых» за последние полтора года. Важным фактором стала нормализация потребительского спроса, который достиг своего пика накануне изменений ипотечной госпрограммы. Сейчас ценовые условия на объекты в новостройках корректируются покупателем, который понимает изменившуюся конъюнктуру рынка и ждет от застройщиков более выгодных предложений. В результате сначала мы увидели снижение среднего чека на первичном рынке в июле, а уже в августе — и постепенное снижение цен. Ожидаем, что осенью-зимой этого года тенденция продолжится, и для желающих купить квартиру в новостройке или инвестировать этот момент будет очень своевременным», — комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.

Топ-менеджер также отметил рост спроса на вторичном рынке, где традиционно совершается порядка 80% всех сделок. «Ипотечные предложения на новостройки и готовые объекты, по сути, выравнялись в конце лета, и многие покупатели стали активнее обращать внимание на вторичный рынок, где в последнее время не наблюдалось столь резкого роста цен. Продолжится ли эта тенденция в дальнейшем, во многом будет зависеть от поведения продавцов квартир на вторичном рынке. Важно учитывать, что в условиях конкуренции за потребителя застройщики могут предлагать более гибкие варианты приобретения жилья, дополнительные бонусы и сезонные акции, чтобы удержать массового клиента», — добавил Дусалеев.