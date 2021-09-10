Роскомнадзор предупредил, что в сентябре протестирует блокировку ряда иностранных интернет-протоколов, скрывающих имя сайта, включая DoH, который внедряют Mozilla и Google, пишет «Коммерсант» . Такие протоколы могут затруднить блокировку доступа к запрещенным ресурсам, а чтобы сохранить работоспособность сетей, ведомство рекомендует переходить на Национальную систему доменных имен (НСДИ).

В начале сентября госкомпании получили письма от Роскомнадзора с просьбой проверить, не используют ли их корпоративные, технологические сети и приложения протоколы шифрования, скрывающие имя сайта. В частности, речь идет о DNS-серверах Google, Cloudflare (обеспечивает защиту веб-порталов) и сервисе DoH, который внедряют Mozilla и Google. Для устойчивой работы сетей Роскомнадзор предложил компаниям до 9 сентября подключиться к DNS-сервисам российских операторов связи или НСДИ. Прямо в письме о блокировках не говорилось, но обычно такие документы госструктуры получают незадолго до них. По данным независимого IT-эксперта Артема Ионова, тестирование блокировки протоколов состоялось вечером 8 сентября, о чем эксперт сообщил в Twitter.

Технология DoH (DNS поверх HTTPS) используется для шифрования запроса, который устройство пользователя направляет DNS-серверу провайдера, чтобы открыть желаемый сайт. При их использовании интернет-провайдер не видит, к какому домену обращается пользователь, что потенциально может затруднить блокировку доступа к запрещенным ресурсам. Эти технологии внедряют разработчики браузеров Firefox (компания Mozilla) и Google Chrome, чтобы создавать защищенные интернет-соединения. Google начала поэтапно включать поддержку DoH для пользователей своего браузера Chrome на мобильной платформе Android в сентябре 2020 года. Тогда же Минцифры разработало законопроект, позволяющий блокировать протоколы шифрования, которые скрывают имя сайта. Однако инициатива не продвинулась дальше обсуждения.

В министерстве сообщили, что в феврале 2020 года было принято постановление правительства № 127 «Об утверждении правил централизованного управления сетью связи общего пользования», которое регулирует предмет законопроекта и наделяет соответствующими полномочиями Роскомнадзор.

Постановление принято в рамках закона «О суверенном Рунете» (вступил в силу в ноябре 2019 года), по которому в случае угрозы отключения национального сегмента от глобального Интернета Россия может ввести централизованное управление сетью. В рамках этого же закона с 1 января 2021 года начало действовать требование о том, чтобы владельцы ASN (специальных номеров автономных сетей в Интернете крупных компаний) подключались к НСДИ, отметил преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. Именно на уровне НСДИ решается задача блокировки запросов к запрещенным ресурсам, добавил он. Ранее Роскомнадзор уже начал штрафовать компании за отказ подключиться к системе.