Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах, пишет РБК . Как утверждают сами авторы исследования, работа восполняет целый ряд лакун в знаниях о богатейших гражданах России.

Оценки «Сколково» указывают на то, что в Москве и Подмосковье живут более 100 тыс. миллионеров, или 35% от общего количества в России. Такие данные коррелируют с объемами дорогого жилья и премиальных автомобилей: в Московском регионе сосредоточено 45% дорогого (стоимостью свыше 10 млн рублей) и 85% сверхдорогого жилья (от 70 млн рублей), а доля люксовых автомашин составляет 42%.

Эксперты бизнес-школы «Сколково» за исходный показатель взяли общее количество долларовых миллионеров в России, по оценке банка Credit Suisse, — 297 тыс. в 2020 году (методология Credit Suisse учитывает все активы, а не только финансовые). Распределение богатых людей по регионам было выведено исходя из косвенного признака — количества стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей, принадлежащих физлицам. Такая информация есть у ФНС — в отчетах о налоговой базе по транспортному налогу. Под люксовыми для целей исследования понимаются машины стоимостью от 3 млн рублей, подпадающие под повышенное налогообложение (на 10%, 100% или 200% больше нормального согласно Налоговому кодексу). По данным ФНС, по итогам 2019 года по всей стране насчитывалось 172,7 тыс. дорогих автомобилей, по итогам 2020-го — уже 210,8 тыс. (в том числе 81,7 тыс. в Москве и Московской области).

Как один из факторов состоятельности наряду с люксовыми автомобилями исследователи выделяют владение дорогим жильем (за инструмент анализа взят агрегатор недвижимости ЦИАН). Дорогим считается жилье стоимостью от 10 млн рублей. Больше всего объявлений на продажу элитной недвижимости обнаружилось в Московском регионе и Краснодарском крае. Однако авторы объясняют, что ЦИАН неоднородно присутствует в регионах, поэтому на владение дорогим жильем нельзя опираться как на базовый показатель.

Отдельно эксперты бизнес-школы «Сколково» анализируют охват услуг private banking по регионам (для этого используется рейтинг Frank RG). Таким атрибутом состоятельности, как персональное банковское обслуживание, по всей стране пользуются лишь 15—17% миллионеров, по данным за 2020—2021 годы, отмечают исследователи. Но проникновение услуг private banking распределено несоразмерно числу миллионеров по регионам. Например, в Краснодарском крае — третьем в списке по количеству сверхбогатых людей регионе — услугами VIP-обслуживания в банках охвачены лишь 4% из них. В то же время аномальным выглядит список регионов — лидеров по охвату персонального банковского обслуживания: больше всего этими услугами пользуются в Волгограде (40% местных миллионеров), Перми, Воронеже и Омске (24—32%).

Официальная статистика почти не охватывает граждан с высокими и сверхвысокими доходами, отмечали в 2019 году эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). «Действительно, полевые выборочные исследования, телефонные опросы, личные интервью не всегда позволяют получить достоверную информацию по таким чувствительным темам, как доходы и расходы, занятость, демография у представителей высокодоходных групп населения», — подтверждали в пресс-службе Росстата. Такой информацией может располагать Федеральная налоговая служба (ФНС), которая в начале 2021 года, в частности, учредила инспекцию, специализирующуюся на налогообложении богатых граждан.