В Промсвязьбанке при его бывших владельцах — братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых — выстроилась целая секретная модель кредитных решений, пишут «Ведомости» , уточняя, что таким образом получалось выдавать займы с плохим обеспечением или вовсе без него, а в ЦБ отчитываться об обратном.

Также вокруг банка создавался неофициальный «контур» компаний для сделок в обход регулирования, что следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимасола (Кипр) к Ананьевым и их женам; сведения банк обнаружил в ходе выявления новых (предположительно мошеннических) схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему Автовазбанка на 315 млн евро.

Отмечается, что деньги могли выводиться до санации банка — с 2014 по 2017 год — через выдачу кредитов компаниям специального назначения (SPV), которые формально с банками не были связаны: займы либо возвращались частично, либо не возвращались вообще.

Кроме того, любые платежи по кредитам с использованием SPV были прекращены вскоре после введения временной администрации в ПСБ в декабре 2017 года.

Это второй иск банка к братьям на Кипре, первый на 270 млн евро он подал в ноябре 2020 года; в декабре суд без вызова сторон по ходатайству «Траста» арестовал на сумму первого иска активы беглых банкиров и их жен по всему миру.