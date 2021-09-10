Банк России определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом: незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками. Они приводятся в методических рекомендациях регулятора.

«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. При этом по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», — отмечается в материалах ЦБ.

Регулятор уточняет, что для автоматизированной обработки значительного по объему потока платежей нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег (P2P-сервисов, используемых добросовестными физическими лицами для платежей с карты на карту, с кошелька на кошелек и т. д.).

Банк России исходит из того, что переводы в адрес нелегальных структур связаны с высокими рисками потери денег и вовлечения граждан в мошеннические схемы. Регулятор рекомендует кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры. Банкам следует также обеспечить необходимую защиту P2P-сервисов, чтобы их нельзя было использовать для проведения подозрительных операций.

Указанные в документе меры, поясняет ЦБ, направлены на защиту интересов потребителей и сокращение подозрительных операций.