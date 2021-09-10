Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевым вкладам «Специальный», «Доходный», «Накопительный» и «Без границ». Разместить средства во вклад «Специальный» теперь можно по ставке 6,75% годовых на 181 день и 7,25% на 367 дней при открытии его в офисе банка. Если при открытии депозита воспользоваться удаленными каналами, доходность составит 7% при размещении на 181 день, 7,5% — на 367 дней. Ставка по вкладу «Ренессанс Доходный» при открытии в отделении теперь составит 6% годовых при сроке 181 день, 6,5% — при сроках 367 и 400 дней, 7% — на 550 дней. При открытии вклада через дистанционные каналы ставка будет выше на 0,25 процентного пункта. Доходность по вкладу «Ренессанс Накопительный» при открытии в отделении составит 5,75% годовых при сроке 181 день, 6,25% — при сроке 367 дней, а при открытии через digital-каналы — 6% и 6,5% на сроки 181 и 367 дней соответственно. Вклад «Без границ» теперь можно открыть по ставке 5,5% годовых.

Банк «Зенит» запустил новый накопительный счет «Пенсионный» со ставкой 4,8% годовых с учетом капитализации процентов. Срок размещения и минимальная сумма денежных средств не ограничены. Для открытия счета клиентам старше 55 лет необходимо предъявить лишь паспорт. Клиентам моложе 55 лет нужно предоставить документ, подтверждающий факт назначения пенсии. Проценты начисляются на фактический остаток денежных средств на счете и выплачиваются ежемесячно путем зачисления на счет (капитализация). Пополнение и расходование денежных средств осуществляются без ограничений.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Райффайзенбанк запустил новый рублевый накопительный счет «Выгода» со ставкой 5% на всю сумму. Он доступен всем розничным клиентам кредитной организации. Его можно открыть как в приложении «Райффайзен Онлайн», так и в контакт-центре или отделении банка. Новые клиенты банка могут заполнить заявку на сайте, курьер привезет все необходимые документы и бесплатную дебетовую «Кэшбэк карту». С помощью карты клиент получит доступ к мобильному банку «Райффайзен Онлайн» и сможет открывать накопительные счета.

Экспобанк предлагает годовую доходность до 8,2% в рублях по вкладу «Экспо Капитал+», доступному только на платформе «Финуслуги». Вклад можно открыть на срок от 100 до 400 дней. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада. Доходность составляет до 8,2% годовых в рублях.