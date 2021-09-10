Банк ДОМ.РФ снизил ставки по рефинансированию ипотечных кредитов и предоставил своим клиентам дополнительную скидку, которая доступна при регистрации заявки онлайн через личный кабинет на сайте банка. Максимальное снижение составляет 0,95 процентного пункта при сумме кредита до 90% от стоимости объекта.



Оформить кредит на рефинансирование ипотеки теперь можно по ставке от 7,6%, которая действует при сумме кредита до 90% от стоимости недвижимости, а также с учетом специальной скидки 0,5 п. п. за оформление онлайн-заявки и 0,7 п. п. для зарплатных клиентов Банка ДОМ.РФ при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ.



Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимаются почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.