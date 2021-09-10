Ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko превысил 1 млрд рублей, от потерпевших зарегистрировано уже 3,3 тыс. заявлений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что среди потерпевших, помимо граждан России, — жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

«Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД России», — сообщила Волк, отметив, что решение обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших.

На днях следователи ГСУ МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с оперативниками УЭБиПК республиканского Министерства внутренних дел установили и задержали еще двоих подозреваемых по данному уголовному делу — экс-вице-президента Finiko и соучастницу, которая активно привлекала новых вкладчиков путем сетевого маркетинга. Таким образом, в настоящее время задержаны четверо фигурантов, в том числе один из предполагаемых основателей платформы. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше миллионов рублей наложен арест», — отметили в МВД.

Следует отметить, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленники создали сайты, с помощью которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Криминальная схема дала сбой, когда вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию.