Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по рефинансированию ипотечных кредитов и предоставил своим клиентам дополнительную скидку, которая доступна при регистрации заявки онлайн через личный кабинет на сайте банка. Максимальное снижение составляет 0,95 процентного пункта при сумме кредита до 90% от стоимости объекта. Оформить кредит на рефинансирование ипотеки теперь можно по ставке от 7,6%, которая действует при сумме кредита до 90% от стоимости недвижимости, а также с учетом специальной скидки 0,5 п. п. за оформление онлайн-заявки и 0,7 п. п. для зарплатных клиентов Банка ДОМ.РФ при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ.

ВТБ обновил систему дисконтов по ипотеке, предоставив клиентам возможность объединить до трех видов скидок. Минимальная ставка, доступная в рамках стандартных программ на приобретение квартир в новостройках, теперь составляет от 7,9% годовых, готового жилья — от 8,1%. Клиентам, получающим или планирующим перевести заработную плату на карту ВТБ, доступен дисконт до 0,5 п. п. Уменьшить ставку еще на 0,3 п. п. возможно, оформив заявку на ипотеку через цифровой кабинет на сайте или через партнеров банка (застройщиков и агентств недвижимости), использующих диджитал-каналы передачи информации. Еще на 0,3 п. п. можно снизить ставку за использование цифровых услуг при проведении сделки. Все указанные дисконты распространяются на стандартные программы банка для покупки строящегося и готового жилья. По льготной госпрограмме клиенты ВТБ могут приобрести новостройку по ставке от 4,3%, в рамках семейной ипотеки — по ставке 5%, на Дальнем Востоке — 0,1%.



ГК «А101» обновила совместные с ВТБ программы ипотечного кредитования. В частности, в перечне совместных продуктов появилась субсидированная девелопером программа с минимальной ставкой 5,3% на весь срок кредитования. Минимальный первоначальный взнос должен составлять 20%. Кредит выдается на срок от пяти до 30 лет, максимальная сумма займа составляет 30 млн рублей. Получить кредит на таких условиях можно при оформлении сделки онлайн и при условии страхования жизни и здоровья. Без страхования процентная ставка составит 6,3% годовых.

Московский Кредитный Банк в партнерстве с группой компаний «Инград» запустили ипотечную программу без первоначального взноса под 6,5% годовых на первый год. Со второго года действия кредитного договора размер ставки составит 9,3% годовых. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Клиенты могут воспользоваться программой ипотеки без первоначального взноса при покупке жилья во всех объектах девелопера, расположенных в столице и ближайшем Подмосковье. Клиенты МКБ могут выбрать различные виды программ ипотечного кредитования для новостроек и вторичного рынка, включая рефинансирование и льготную ипотеку с господдержкой. Подать заявку на ипотеку может любой совершеннолетний гражданин РФ со стабильным источником дохода и стажем работы на последнем месте от одного месяца.

СберБанк выдал первый ипотечный кредит иностранцу в рамках новой программы «Сбера» «Ипотека для иностранных граждан». Ипотечный кредит выдан гражданину Киргизии на приобретение объекта недвижимости в Московской области. Гражданам иностранных государств для получения ипотеки в СберБанке необходимо получать зарплату на карту «Сбера» и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу. Им доступны программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж». «Ипотека для иностранных граждан» — программа для зарплатных клиентов СберБанка на строительство или приобретение недвижимости на территории РФ. Процентная ставка — от 8,3%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет.