Банк «Зенит» запустил новый накопительный счет «Пенсионный» со ставкой 4,8% годовых с учетом капитализации процентов. Срок размещения и минимальная сумма денежных средств неограниченны.



Для открытия счета клиентам старше 55 лет необходимо предъявить лишь паспорт. Клиентам моложе 55 лет нужно предоставить документ, подтверждающий факт назначения пенсии. Проценты начисляются на фактический остаток денежных средств на счете и выплачиваются ежемесячно путем зачисления на счет (капитализация).



Пополнение и расходование денежных средств осуществляются без ограничений (наличными либо переводом). Клиенты могут открыть продукт в любом офисе банка.