В Москве открылся клиентский центр Почта Банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. Это 20-е по счету отделение банка в городе. Новый офис расположился по адресу: бульвар Дмитрия Донского, д. 11.



«В новом отделении клиенты смогут получить полный спектр услуг и сервисов банка и проконсультироваться по возникающим финансовым вопросам. Здесь можно открыть сберегательный счет, депозит, перевести пенсию или взять кредит. Также жители района могут снять наличные средства с карты или пополнить ее, оформить банковский перевод и подтвердить учетную запись на портале госуслуг», — отмечают в банке.

Также в новом клиентском центре можно сдать биометрические данные в Единую биометрическую систему, чтобы потом удаленно пользоваться услугами разных банков.

График работы: в будни с 9:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.



Всего в Москве и области на текущий момент действует около 1 700 различных точек обслуживания клиентов.

