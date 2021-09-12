Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) внес несколько технологических изменений в мобильный банк. Приложение стало более информативным, удобнее в использовании и еще безопаснее, сообщают в финансовом учреждении.



«Мобильное приложение стало дружелюбнее: в нем появился онбординг — возможность познакомиться с продуктами банка. Это полезная информационная функция для новых пользователей, которая помогает адаптироваться к интерфейсу и сформировать первое впечатление от сервиса. В таком формате можно узнать подробнее о самом мобильном приложении, а в ближайшее время — о кредитном продукте «Овердрафт» и акциях по карте «My Life», — говорится в релизе.



Самые заметные изменения в мобильном приложении:

Чтобы больше не вводить номер карты вручную при переводе, в поле «Карта получателя» появилась кнопка-иконка сканирования карты.

Теперь при блокировке карты по причине кражи или утери пользователь увидит уведомление «разблокировать карту будет невозможно, только открыть новую». При временной блокировке карты — «вы сможете разблокировать карту самостоятельно в мобильном приложении».

Если пользователь мобильного приложения вводит неверный пароль, теперь автоматически отправляется уведомление о подозрительной активности и возможной блокировке.

Появилась возможность просмотра реквизитов карты: полный номер карты, срок действия и CVV. Эта функция особенно актуальна для покупок в интернет-магазинах.

Поскольку многие клиенты получают квитанции на оплату по электронной почте или из приложения управляющих компаний, в приложении появилась возможность считывания QR-кода из фотогалереи.

Новые и действующие клиенты теперь самостоятельно могут активировать свою пластиковую карту в мобильном банке и задать к ней ПИН-код.

До конца года УБРиР запланировал еще несколько крупных обновлений в мобильном приложении, добавили в банке.