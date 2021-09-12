Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование для возведения жилого комплекса «Столичный» в подмосковной Балашихе. Кредитная линия в размере 2,3 млрд рублей открыта компании «Главстрой-Регионы» (ГК «Главстрой»), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство 24-го корпуса, который представляет собой 17-этажное здание на 660 квартир. ЖК «Столичный» строится рядом с Саввинскими прудами и Пестовским парком.

Сдать его в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2023 года.