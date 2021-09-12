Банк «Левобережный» начал выпускать премиальную карту Mir Supreme для VIP-клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Держатели карты получают кэшбэк до 5 000 рублей в месяц, доступ в бизнес-залы разных аэропортов мира, бесплатное информирование и снятие денежных средств в банкоматах любых банков без комиссии.



Также клиентам начисляется ежемесячный кэшбэк от банка — 10% от суммы покупок в определенных категориях, устанавливаемых каждый квартал, и 1% — за любые повседневные покупки. «Дополнительную выгоду держатели карт получают от партнеров системы «Мир», среди которых популярные магазины одежды и косметики, ювелирные компании, туроператоры, компании культурно-досуговой сферы и пр.», — говорится в релизе.

Помимо кэшбэка держатели Mir Supreme получают доступ в более чем 1 300 бизнес-залов и могут воспользоваться специальными предложениями от ресторанов на территории аэропортов, СПА, услугами трансфера и Meet&Greet. Посещать бизнес-залы можно без предъявления карты, нужно только скачать приложение DragonPass и обратиться в свой банк за логином и паролем.

Премиальная карта Mir Supreme выпускается к рублевому счету и действует три года.