Осень — время учебы, новых знаний. В России инвесторов становится все больше, а понять, о чем они говорят, со стороны может не каждый. Чтобы лучше ориентироваться в таких терминах, можно подучить их. Для этого — новый выпуск Fingram! Сохраняйте его в закладках и делитесь с миром!

1. Акция — вид долевой ценной бумаги, дающий владельцу право на получение части чистого дохода от деятельности акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть имущества компании в случае ее ликвидации.

2. Андеррайтинг (underwriting) — организация выпуска и распределение ценных бумаг на рынке. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который проводит этот выпуск, называется андеррайтером.

3. Бенчмарк — инструмент аналитики, ориентир доходности. Биржевой индикатор, значения которого позволяют провести оценку общего состояния рынка или его сегмента. Чаще всего в роли бенчмарка выступают фондовые индексы, процентные ставки, цены на ключевые товары и котировки валют.

4. Биржа — профессиональный участник рынка ценных бумаг, который создает условия для заключения сделок. Биржа предоставляет место для совершения торгов — биржевую площадку или электронную систему; организует взаиморасчет и поставку по заключенным сделкам — выступает гарантом по проведенным операциям; распространяет информацию о результатах торгов.

5. Блокчейн — виртуальная связанная цепочка блоков цифровой информации. Информация хранится не на одном сервере, а на компьютерах всех пользователей блокчейна.

6. Брокер — посредник, который совершает операции за счет и по поручению клиентов, а также консультирует их. За свои услуги брокер получает вознаграждение в виде комиссии.

7. Волатильность — индикатор рынка ценных бумаг или валюты, показывающий уровень его изменчивости в определенный период. Рассчитывается по формулам математической статистики как стандартное (среднеквадратическое) отклонение в течение определенного периода времени.

8. «Голубые фишки» — обыкновенные акции ведущих компаний на рынке ценных бумаг. Отличаются наибольшей ликвидностью на бирже, стабильностью экономических показателей и выплатами дивидендов. Изменение цен на «голубые фишки» определяет настроение участников рынка. Считается, что их рост приводит в дальнейшем к росту других акций второго эшелона, за снижением их котировок следует падение всего рынка акций. Чтобы компания была отнесена к «голубым фишкам», необходим ее стабильный рост и высокий уровень капитализации, а также ликвидность акций.

9. Гэп — ценовой разрыв на графике цены. Чаще всего он появляется из-за неторгового времени между сессиями, когда поступает новая информация, но рынки закрыты и участники не могут оперативно заложить ее в котировки. Цена открытия следующей сессии значительно отличается от цены закрытия предыдущего дня и на графике образуется гэп.

10. Гэп дивидендный — явление, когда акции резко падают в цене. Это происходит сразу после даты, когда бумаги в последний день торгуются с дивидендами. То есть это изменение цены акции компании на следующие сутки после «даты отсечки».

11. Депозитарий — профессиональный участник рынка ценных бумаг, который осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг, а также учет перехода прав на них при заключении сделок. Депозитарий ведет лицевые счета, на которых учитываются права собственности на ценные бумаги.

12. Диверсификация — инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков. При этом в идеале снижение риска должно минимально влиять на доходность портфеля.

13. Дивестиции — процесс, обратный инвестициям, то есть превращение зарабатывающих активов в наличные деньги путем продажи. Подразумевается, что дивестиции в конечном итоге принесут больше прибыли предприятию, чем сохранение активов в текущем состоянии.

14. Дивиденды — часть прибыли акционерного общества, которая распределяется между владельцами обыкновенных и привилегированных акций. Дивидендные выплаты не гарантируются. Они могут осуществляться только из чистой прибыли компании. То есть после уплаты всех других обязательных платежей, в том числе налогов, платежей по кредитам, долговым ценным бумагам.

15. Дивидендные аристократы — акции компаний, которые входят в состав основного индекса акций страны и увеличивают итоговый дивиденд на акцию за год не менее 25 лет подряд.

16. Дивидендные чемпионы — более широкий список дивидендных акций. Допускается непрерывный рост дивидендов на протяжении не 25 лет, а пяти. В их число входят акции не только из основного индекса.

17. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам.

18. ETF (Еxchange-Тraded Fund) — торгуемый на бирже фонд. Инструмент, позволяющий вложиться сразу в несколько активов одновременно. Собирает портфель фонда управляющая компания. В отличие от традиционных ПИФов или взаимных фондов, компания, запустившая тот или иной ETF, не работает напрямую с розничными инвесторами. Инвесторы в любой момент в ходе торгов могут купить и продать паи такого фонда по текущей биржевой цене.

19. «Золотая акция» — условное наименование корпоративного права, принадлежащего государственному или муниципальному образованию, являющемуся акционером акционерного общества. Служит для государственного контроля за приватизируемым предприятием на определенный срок. В компаниях с участием иностранных инвесторов, как правило, не дает права на участие в голосовании, но предоставляет государству возможность утверждать или накладывать вето на изменение положений устава.

20. ИИС — индивидуальный инвестиционный счет. Вид брокерского счета, для которого предусмотрен льготный налоговый режим. ИИС также позволяет совершать операции на рынке ценных бумаг: покупать и продавать акции, облигации и валюту. Главная особенность ИИС — гарантированный доход в виде налогового вычета. Пока можно выбрать один из двух типов вычетов: А или Б.

21. Инвестор — лицо, осуществляющее денежные вложения на фондовом рынке с целью сохранить средства и/или получить прибыль. В качестве инвестора могут выступать частные лица, организации или фонды.

22. Инвестор квалифицированный (QI) — особый статус участника рынка ценных бумаг, который присваивается организациям и частным лицам согласно ст. 51.2 закона «О рынке ценных бумаг». Такой инвестор нуждается в меньшей защите на рынке ценных бумаг, поскольку является более осведомленным. Соответственно, ему можно предлагать более рискованные финансовые инструменты.

23. Инсайдерская информация — служебная информация о компании, обнародование которой способно оказать существенное влияние на рынок ценных бумаг.

24. Инсайдер — член какой-либо группы людей, имеющей доступ к информации, недоступной широкой публике.

25. IPO (Initial Public Offering) — первое публичное размещение акций нового выпуска неограниченному числу потенциальных инвесторов. Компания-эмитент зарабатывает на акциях, когда выпускает их на IPO и когда на вторичном рынке их котировки растут.

26. Криптовалюта — разновидность виртуальных денег, при эмиссии которых задействуется технология блокчейна, алгоритмы шифрования и защита данных. Эмитентом может выступать частное лицо или организация.

27. Купон — часть облигации, которая обменивается на определенный процентный доход с установленной при выпуске ценной бумаги периодичностью. Периодические платежи по облигациям принято называть купонными выплатами. Как правило, ставка купона обозначается в годовых процентах от номинальной стоимости облигации.

28. Ликвидность — способность актива быть проданным быстро, с минимальными денежными потерями, связанными со скоростью реализации. Самыми ликвидными считаются валюты и ценные бумаги первого эшелона.

29. Листинг — процедура допуска ценной бумаги к торгам на бирже. Обычно правила листинга определяются биржами исходя из действующего законодательства. Обратная процедура называется делистингом.

30. Мажоритарный акционер — акционер, обладающий большим количеством акций. Остальные — см. п. 31.

31. Миноритарные акционеры (миноритарии). Чем более развита страна, тем больше свободно обращающихся акций и выше доля миноритариев.

32. Майнинг — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идет о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

33. Марджин-кол — предупреждение со стороны брокера о том, что средств клиента больше не хватает на то, чтобы открывать новые позиции и обеспечивать текущие. При получении такого оповещения инвестор должен дополнительно внести средства на счет, чтобы восстановить возможность обеспечения своих сделок.

34. Облигация (или «бонд») — ценная бумага, подтверждающая, что инвестор дал в долг деньги компании или правительству. Эта компания или государство обязуется выплачивать инвестору определенную сумму (купоны) и определенный процент в будущем. В конце обращения облигации эмитент выкупает ее обратно.

35. Облигация дисконтная — облигация, доход по которой выплачивается в виде дисконта, то есть разницы между рыночной ценой покупки и номиналом — той суммой, которую инвестор получит в конце срока обращения ценной бумаги.

36. Облигация с плавающей процентной ставкой — облигация, размер выплачиваемых процентов по которой привязан к заранее определенному финансовому показателю. Это может быть ставка рефинансирования Центрального банка или средняя межбанковская процентная ставка. Использование таких облигаций дает возможность снизить финансовые риски, связанные с изменением ситуации на рынке заимствований.

37. Облигация структурная — комплексный инструмент, который состоит из сочетания долговых и производных финансовых инструментов. За счет использования производных инструментов ценообразование таких облигаций и их доходность зависят от динамики базовых активов. Для покупки нужно иметь статус квалифицированного инвестора. Доход от продажи структурных облигаций будет плавающим.

38. Облигация с фиксированной процентной ставкой (купонная облигация) — облигация, доход по которой выплачивается с определенной периодичностью (как правило, один-два раза в год) в размере заранее оговоренного процента. Рыночная стоимость такой облигации практически никогда не бывает равна номиналу: она будет продаваться или с дисконтом (дешевле номинала), или с премией (дороже).

39. Овернайт — краткосрочный кредит или депозит, срок размещения которого, как правило, составляет одну ночь. Часто это депозиты на крупные суммы, их размещают банки друг у друга, а также крупные корпоративные клиенты и финансовые организации.

40. Опцион — контракт, по которому одна из сторон (приобретатель опциона) получает право, а продавец опциона берет на себя обязательство купить или продать определенный актив в будущем по заранее оговоренной в договоре цене. За это право приобретатель опциона выплачивает другой стороне — продавцу опциона премию, именуемую опционной. Опционы бывают двух типов:

41. Опцион-кол — дает право (но не обязательство) на покупку актива по заранее оговоренной цене.

42. Опцион-пут — предоставляет право на продажу актива.

43. ОФЗ — облигации федерального займа. Разновидность долговых бумаг государства, доступных инвесторам разного уровня. Различают несколько разновидностей государственных облигаций, отличающихся сроком выплат, доходностью и другими характеристиками:

44. ОФЗ-АД — с амортизацией долга (поэтапной выплатой номинальной стоимости и купонного дохода). Срок погашения — от года до 30 лет. Выплаты осуществляются два — четыре раза в год.

45. ОФЗ-ИН — с индексируемым номиналом. Стоимость выводится с учетом индекса потребительских цен.

46. ОФЗ-н — так называемые народные облигации, которые выпускаются с целью заинтересовать население в такого рода инвестициях. Срок действия — три года, прибыль по купонам выплачивается дважды в год.

47. ОФЗ-ПД — с постоянным доходом по купонам. Срок погашения — от года до 30 лет. Выплаты осуществляются два-три раза в год, а размер купонов не меняется в течение всего срока действия.

48. ОФЗ-ПК — с переменным доходом по купонам. Срок погашения — от года до пяти лет, сумма дохода заранее неизвестна (устанавливается с учетом макроэкономических показателей). Выплата дохода — два — четыре раза в год.

49. ОФЗ-ФД — с фиксированным доходом по купонам. Срок погашения — от четырех лет. Купонный доход определяется в момент выпуска бумаг, но может меняться с годами. Выплаты — два — четыре раза в год.

50. Офшорная зона — территория, на которой юридически закреплены низкие налоги либо отсутствует налогообложение для компаний определенного типа, а также существует упрощенная система регистрации юрлиц. Как правило, там созданы условия для относительно анонимного ведения бизнеса. За эти преимущества может взиматься фиксированный ежегодный сбор.

51. ПИФ (паевой инвестиционный фонд) — форма коллективных инвестиций, при которых инвесторы являются собственниками долей в имуществе фонда. Управление осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг — управляющей компанией.

52. Правило «большого пальца» — инвестиционная стратегия, при которой процентная доля облигаций в портфеле соответствует возрасту инвестора в данный момент.

53. РЕПО — вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО — покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи.

54. RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — среднее значение ставки, под которую банки выдают друг другу кредиты или берут депозиты на ночь (овернайт). Иными словами, RUONIA показывает стоимость денег в экономике.

55. Рыночный риск — риск того, что из-за негативной конъюнктуры или влияния новостей активы могут «развернуться» в обратную динамику. Такой риск особенно касается рынка акций.

56. Spac (Special-Purpose Acquisition Сompany) — компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO. Компании spac позволяют розничным инвесторам осуществлять прямые инвестиции в перспективные компании, в том числе с использованием заемных средств.

57. SPO (Secondary Рublic Оffering) — публичное размещение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам. Как правило, создателям компании или венчурным фондам. В отличие от IPO не влияет на размер уставного капитала компании, но все равно делает компанию публичной. Также возрастет число акционеров, что делает акции ликвидными.

58. Стакан заявок (биржевой стакан) — список в виде таблицы, в котором перечислены заявки на продажу и покупку определенной ценной бумаги на фондовом или срочном рынке.

59. Стоп-лосс (стоп-лимит) — стандартная заявка с условием для брокера, которая, как правило, применяется с целью ограничить убытки по сделке в случае, если стоимость актива движется в противоположном направлении от желаемой сделки. Данные заявки могут использоваться трейдерами, которые осуществляют спекулятивную торговлю по ценовым уровням технического анализа.

60. Тейк-профит — заявка с условием для брокера, которая применяется с целью ограничить величину прибыли. Как правило, также в основном используется активными инвесторами при достижении плановой нормы прибыли по активам.

61. Трейдинг — биржевая торговля. Также трейдинг называют биржевыми спекуляциями. Торговец (трейдер) покупает ценные бумаги или любые другие активы, когда они падают в цене, и продает, когда цена снова увеличивается.

62. Follow-on (доразмещение) — размещение акций в дополнение к тем, которые уже обращаются на фондовой бирже или внебиржевом рынке.

63. Forex — международный межбанковский валютный рынок. На нем торгуются основные конвертируемые валюты по отношению друг к другу. Самые крупные игроки рынка Forex — это центральные банки. Они проводят крупные закупки и продажи своих национальных валют для стабилизации их курса.

64. Фьючерс — производная ценная бумага, договор, по которому продавец обязуется поставить, а покупатель — оплатить и получить определенный актив в будущем по цене, определенной в момент заключения сделки. Как правило, фьючерсы торгуются на специализированных биржах.

65. Халвинг — процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты. Относится к периодически происходящему событию, последствием которого является уменьшение награды майнеров за успешно добытый блок. Этот механизм влияет на поведение всего крипторынка в целом и отдельных криптовалют в частности.

66. Ценная бумага — финансовый документ, дающий определенные права, которые могут быть переуступлены. В основе этого документа должен лежать унифицированный актив — доля в предприятии, заем денежных средств или стандартизированный товар. Ценные бумаги традиционно подразделяются на три категории: долевые ценные бумаги (акции простые, акции привилегированные), долговые ценные бумаги (государственные, корпоративные облигации, векселя) и деривативы (производные ценные бумаги, такие как фьючерсы, опционы).

67. Рrivate Рlacement — частное размещение акций. Когда ценные бумаги продаются ограниченному и чаще всего заранее определенному числу лиц. Такой выпуск проще организовать, он обходится дешевле. Кроме того, не нужно раскрывать финансовую и деловую информацию перед неограниченным числом лиц, в том числе перед конкурентами.

68. Эмитент — компания, выпускающая ценную бумагу.

69. Эмиссия ценных бумаг — процесс выпуска на рынок ценных бумаг.

70. Эшелоны акций (уровень листинга) — классификация торгуемых на фондовом рынке акций в зависимости от капитализации и величины компании, их выпустивших. Первый эшелон (первый уровень) — так называемые голубые фишки с высокой ликвидностью и низким уровнем риска. Самая низкая ликвидность и самая высокая степень риска — у акций третьего эшелона.

Значение более тысячи других слов на финансовую тему вы можете узнать в нашем банковском словаре.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО