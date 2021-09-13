Негосударственные пенсионные фонды вложили 1,7 трлн рублей в бонды государственных и квазигосударственных компаний, это почти половина всего облигационного портфеля НПФ, пишет «Коммерсант» . Так, на инвестиции в публичный долг таких компаний приходится почти 48%, или 1,7 трлн рублей пенсионных денег НПФ. Инвестиции в облигационный долг частного российского бизнеса составляют менее 18%, или 627 млрд рублей, от общих вложений фондов в бонды. Чуть более 30% (1,1 трлн рублей) в облигационном портфеле частных фондов занимают облигации федерального займа, около 4% (140,7 млрд рублей) средств НПФ вложено в субфедеральные бонды.

Таковы результаты оценки, которую провело издание на основе данных Cbonds по раскрытиям НПФ своих портфелей по эмитентам на начало февраля этого года. Схожий результат дает анализ цифр по инвестициям крупнейших фондов, собранных лизинговой компанией «Европлан».

Больше всего пенсионных средств на начало февраля вложено в бонды ОАО «РЖД» — 245,5 млрд рублей (почти 7% от агрегированного облигационного портфеля НПФ), долговые бумаги НК «Роснефть» — 214,8 млрд (чуть более 6%), а также облигации СберБанка — 120,3 млрд (чуть менее 3,5%). Частные фонды выкупили менее 25% от общей эмиссии облигаций этих трех компаний. У двух других эмитентов, входящих в топ-5 по популярности у НПФ, «Транснефти» (106,1 млрд рублей) и Газпромбанка (103,4 млрд), НПФ приобрели более половины и более четверти их эмиссии соответственно.

Банк России: НПФ приумножили пенсионные накопления и резервы на фоне роста рынка акций Рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) во II квартале немного вырос после нулевой динамики предыдущих месяцев. Объем пенсионных накоплений НПФ увеличился на 1,2% и составил 3 трлн рублей, пенсионных резервов — на 1,4%, до 1,5 трлн рублей. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за II квартал 2021 года.

Среди частных компаний лидерами по вложению пенсионных средств выступают представители телекоммуникационного сектора. В публичный долг МТС фонды вложили 71,6 млрд рублей, а «МегаФона» — 44,1 млрд. «Еврохим» (39,9 млрд рублей) и «Норильский никель» (32 млрд) закрепились в двадцатке компаний, куда фонды направили больше всего средств. Ряду частных компаний удалось продать НПФ более половины своей эмиссии, например «Новой перевозочной компании» (вложения составили 6,9 млрд рублей), «Трансконтейнеру» (8,7 млрд), «Полюсу» (10,9 млрд).

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, фонды на данный момент предпочитают вкладываться в компании с высочайшим кредитным качеством и менее толерантны к кредитному риску. Компании, обладающие поддержкой со стороны государства, оцениваются рейтинговыми агентствами выше их частных конкурентов, отметил эксперт.