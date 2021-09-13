Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» за первое полугодие 2021 года, согласно аудированным финансовым результатам, составила 1,4 млрд рублей по МСФО, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Чистый процентный доход банка после расходов по кредитным убыткам за январь — июнь 2021 года составил 6,5 млрд рублей, а операционный доход – 7,3 млрд.

Чистый кредитный портфель по итогам первого полугодия 2021 года составил 102,9 млрд рублей, сократившись за отчетный период на 1,1%. При этом кредиты наличными формируют 62% портфеля, целевые займы – 31,4%, кредитные карты – 6,6%.

Объем кредитов, предоставленных частным лицам в отчетном периоде, составил 50,8 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2021 года доля кредитов, просрочка по которым превышает 90 дней, в розничном портфеле составила 6,1%.

Основным источником фондирования для банка «Ренессанс Кредит» по-прежнему остаются средства клиентов, объем которых на 1 июля 2021 года составил 97,1 млрд рублей.

Показатель «отношение операционных расходов к доходам» по итогам отчетного периода составил 54,9%.

Собственный капитал банка по итогам января — июня 2021 года увеличился до 33,1 млрд рублей, продемонстрировав рост на 4,4%. Норматив достаточности капитала первого уровня, рассчитанный по «Базелю III», составил 27,5%.

Ключевые показатели эффективности деятельности банка «Ренессанс Кредит» по итогам первого полугодия 2021 года: рентабельность капитала – 8,5%, рентабельность активов – 1,9%.