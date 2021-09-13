Выдача ипотеки в январе – июле 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет. Доля этой группы граждан в структуре выданных ипотечных кредитов выросла на 1,1 п. п. и достигла 24,3%, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Менее значительный рост был отмечен в возрастных категориях более пожилых заемщиков: от 50 до 60 лет – на 0,6 п. п. до 8% и старше 60 лет – на 0,3 п. п. до 1,1%. Наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено в возрастной группе граждан до 30 лет — на 1,2 п. п. до 20,6%. Доля исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет сократилась по сравнению с прошлым годом – на 0,8 п. п. до 46%.

Российские банки с начала года выдали ипотеки на 3,5 трлн рублей Российские банки за восемь месяцев текущего года увеличили объем выданной ипотеки на 62% до 3,5 трлн рублей. По оценке аналитиков ВТБ, к концу года объем продаж на рынке может достигнуть рекордных 5 трлн рублей.



По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, заемщики от 40 до 50 лет более привлекательны для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений персонального кредитного рейтинга. Самые молодые заемщики только вступают во «взрослые» кредитно-финансовые отношения, и многие из них, по сути, неизвестны банкам. Сокращение доли самой «массовой» группы ипотечных заемщиков (от 30 до 40 лет) может свидетельствовать о более консервативном подходе банков к кредитованию по сравнению с прошлыми периодами, отметил Викулин.