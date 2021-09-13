ВТБ расширил условия оформления потребительских кредитов для своих клиентов, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь взять кредит наличными или оформить рефинансирование на сумму до 300 тыс. рублей можно, предъявив только паспорт. Информацию о доходе и занятости заемщика банк проверит самостоятельно.

В релизе говорится, что на первом этапе оформить заявку на кредит без необходимости предоставлять подтверждающие доход и занятость документы можно в любом офисе ВТБ. До конца осени такая возможность появится на сайте банка, а в перспективе – в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ Онлайн».

В ВТБ отметили, что за восемь месяцев клиенты банка оформили более 1 млн потребительских кредитов на сумму 900 млрд рублей, что на 50% выше показателя за январь – август 2020 года. Портфель потребкредитов превысил 1,75 трлн рублей, показав рост с начала года на 20%. В этом году банк планирует выдать в рамках потребкредитования рекордные 1,3 трлн рублей, что в полтора раза превысит результат прошлого года.

Согласно рейтингу Банки.ру, ВТБ по итогам первого полугодия 2021 года стал лидером среди российских банков по объему и количеству выданных потребительских кредитов.