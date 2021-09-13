ОТП Банк добавил три новые категории кэшбэка по дебетовым картам «Максимум+» и «Простая», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Новые категории кэшбэка, которые действуют с начала сентября: «одежда и обувь», «аптеки», «детская одежда».

В пресс-службе ОТП Банка уточнили, что максимальная выгода по карте обеспечивается при условии суммы трат клиента в соотношении 80/20. При этом 80% приходится на траты в повышенных категориях, а 20% — в других категориях. Например, если сумма трат в повышенной категории составляет 10 тыс. рублей, то для получения максимальной выгоды нужно потратить 2 тыс. рублей в других категориях.

Общий лимит выплаты кэшбэка по карте «Максимум+» теперь составляет 5 тыс. рублей, по карте «Простая» — 3 тыс. рублей.

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Самые популярные дебетовые карты с cash back

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