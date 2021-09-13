В октябре Госдума сможет приступить к рассмотрению ряда социально значимых законопроектов, в том числе инициативы о запрете списывать за долги единовременные соцвыплаты, а также принять их до конца месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам дополнительного заседания Совета Думы.

По словам Володина, ни предвыборная кампания, ни отпуска не должны влиять на сроки рассмотрения законопроектов. «Законопроекты совместного ведения требуют предварительного обсуждения. Совет направил их для изучения в течение месяца в регионы, в правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты. В октябре Госдума получит возможность сразу приступить к их рассмотрению, чтобы законы могли быть приняты уже в конце октября. В противном случае такая возможность будет только к концу года», — написал он.

Председатель палаты уточнил, что всего в повестке было 36 законопроектов, из них 23 — совместного ведения. «В целом за три дополнительных заседания Совета Думы нам удалось рассмотреть и направить в работу 157 законопроектов. Среди принятых к рассмотрению — 18 социально значимых инициатив», — добавил он.

Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести изменения в статью 159 УК РФ, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием Интернета в отдельный, более тяжелый состав. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Одновременно, подчеркнул политик, будет усилена защита средств господдержки от списания по исполнительному производству. «Речь идет не только о разовых выплатах, но и обо всех видах социальной помощи, в том числе новых пособиях беременным женщинам, находящимся в трудном положении», — пояснил спикер нижней палаты парламента.

Еще одним законопроектом предлагается разрешить родителям детей с инвалидностью старше четырех лет бесплатно проживать вместе со своим ребенком в больнице весь период его лечения и реабилитации. Володин отметил, что сейчас такая возможность есть только у родителей детей в возрасте до четырех лет.

Кроме того, он также обратил внимание на законопроект об установлении административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными. «В России уже законодательно оформлены требования в сфере защиты животных, но административных наказаний за их нарушение пока нет», — указал спикер Госдумы.