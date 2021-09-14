Банк «Ренессанс Кредит» ищет руководителя проекта по развитию РКО для малого и среднего бизнеса, вакансия размещена на hr-ресурсе, пишет «Коммерсант» . Среди задач — «запуск направления РКО с нуля», «разработка стратегии развития направления РКО в части продуктовой линейки и digital-процессов обслуживания». В банке указали, что «смотрят на различные варианты развития бизнеса».

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин полагает, что с помощью нового направления банк хочет диверсифицировать источники доходов.

Участники финансового рынка стали выделять предприятия МСБ в отдельную категорию Ряд участников финансового рынка — управляющих и брокерских компаний — стали выделять предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) в отдельную категорию клиентов, пишет «Коммерсант» . Традиционно такие компании держат минимальный остаток на расчетных счетах, однако в непростых экономических условиях часть из них смогла накопить существенные средства.

По словам старшего кредитного специалиста Moody`s Ольги Ульяновой, в отличие от крупных корпоративных клиентов, со стороны МСБ есть спрос на кредиты, у его участников есть потребность в дополнительных ресурсах. Но МСБ приносит не только и не столько процентный доход, сколько традиционно высокий в сегменте комиссионный доход и ресурсную базу, потому что у многих банков портфель кредитов такому бизнесу порой по размеру меньше портфеля средств на счетах клиентов МСБ, отметила Ульянова. По ее данным, чистый комиссионный доход в МСБ по отношению к средствам таких клиентов может превышать 10%. Конкуренция за сегмент МСБ растет, эта клиентская аудитория еще мало изучена и недостаточно охвачена банковскими услугами, но может быть для кредитных организаций прибыльной «при грамотной работе с кредитными рисками», пояснила Ульянова.

Лишь у небольшого числа банков на рынке есть компетенции для работы именно с МСБ, сообщил гендиректор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев. Однако, по его словам, новому игроку придется конкурировать с уже имеющимися игроками, в том числе с банковскими экосистемами. Сложности будут с привлечением и удержанием клиентов, так как аудитория МСБ — одна из самых нелояльных, инвестиции в привлечение и маркетинг окупятся только в долгосрочной перспективе, считает Самиев.