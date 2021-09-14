Прирост расходов домохозяйств на товары и услуги минимально снизился за минувшую неделю, составив 18,6% в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Как отмечают аналитики СберИндекса , спрос в период с 6 по 12 сентября поддерживала единовременная выплата пенсионерам и военнослужащим. Ее вклад в динамику расходов составляет 6,5 процентного пункта.

«За исключением этого фактора траты растут с темпом 12,1% год к году в номинальном выражении, что свидетельствует о дальнейшем охлаждении спроса домохозяйств, хотя и очень медленном. Практически весь дополнительный объем трат направляется в непродовольственную розницу, чем и обусловлена резко положительная динамика сектора (плюс 26% в годовом выражении). По нашим оценкам, порядка 90% государственной поддержки расходуется именно на товары», — заключили аналитики «Сбера».

В обзоре указано, что потребительские кредиты – еще один значимый источник наблюдаемого спроса – также направляются в непродовольственную розницу, и примерно в той же пропорции: порядка 90% на товары и 10% – на услуги. «Однако здесь спрос смещен в сторону более крупных чеков. Товары для ремонта, мебель, бытовая техника составляют 49% от общего объема трат; покупки, связанные с автомобилями, – еще 17%», — говорится в обзоре.

Несмотря на незначительное снижение по сравнению с предшествующей неделей, индекс потребительской активности на фоне расходования социальных выплат все еще остается вблизи 80 пунктов (78,3 по итогам прошедшей недели).