Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что рост экономических показателей должен сопровождаться улучшением жизни людей, и в этом вопросе «нельзя уподобляться советскому Политбюро», когда заявленный рост экономики не приносил людям «никакого прока». Об этом он сообщил в интервью РБК .

«Старшее поколение прекрасно помнит, когда на очередном съезде КПСС красиво рапортовали: мол, экономика выросла на 2%. Но какой людям от этого прок, если в магазинах не было продуктов, нельзя было самое необходимое в хозяйстве купить, за обувью и холодильниками в очереди записывались. Рост ВВП нужен, чтобы улучшать жизнь людей. Это два абсолютно связанных показателя», — сказал Задорнов.

Банкир отметил, что не может быть роста реальных доходов населения без роста ВВП. «Вы можете на один год разовыми мерами — это случается у нас достаточно часто — временно повысить уровень доходов, даже реальных. Но если хотите устойчивого роста, должен быть устойчивый рост ВВП», — подчеркнул Задорнов.

В качестве примера глава «Открытия» вспомнил, что с 2003 года до глобального финансового кризиса экономика России росла на 7% в год. «Все помнят, как росли доходы населения в этот период, что сформировало устойчивый тренд. А с 2013 года доходы только падали, именно потому что экономика не росла. Поэтому нельзя какой-то один показатель ставить во главу угла. Не будет роста доходов населения — не будет хорошего социального настроения, если экономика не растет», — заключил он.