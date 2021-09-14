Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг Экспобанка на уровне «A-.ru» и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Эксперты НКР отметили умеренные рыночные позиции Экспобанка в сочетании с диверсифицированной бизнес-моделью. Так, позиции банка в банковской системе России заметно улучшились с начала 2021 года вследствие наращивания объемов рыночного фондирования и кредитного портфеля, а также увеличения регулятивного капитала, в основном связанного с размещением субординированных облигаций. Сравнительно высокая диверсификация активов и операционного дохода в значительной степени обусловлена динамичным развитием автокредитования, расчетно-кассового обслуживания и выдачи гарантий. Снижение концентрации на крупнейшей риск-позиции в последние шесть месяцев стало основанием для улучшения итоговой оценки диверсификации бизнеса.

Аналитики отметили сравнительно низкую склонность Экспобанка к риску: отношение кредитов с просроченными платежами и активов с повышенным уровнем риска к сумме капитала и резервов на 1 августа 2021 года составило около 32%. Показатели рентабельности банка в годовом выражении на 30 июня 2021 года достигли 12,5%, рентабельности активов — 2,6%. «НКР ожидают повышения рентабельности по итогам 2021 года по сравнению со значением на конец первого полугодия на фоне заметного наращивания портфеля автокредитования и расширения гарантийного бизнеса», — указывается в комментарии.

Показатели достаточности капитала Экспобанка по состоянию на 1 августа 2021 года превышали нормативные минимумы, и в НКР ожидали, что в среднесрочной перспективе банк сохранит их на высоком уровне.

Как высокую аналитики НКР оценили диверсификацию структуры фондирования: в среднем за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2021 года, покрытие ликвидными активами средств десяти крупнейших кредиторов превышало 2,5 раза (по РСБУ). «В оценке структуры фондирования агентство учитывает высокую волатильность средств крупнейшего вкладчика, с которым банк работает на протяжении ряда лет, хотя данные средства привлекаются на короткие сроки и традиционно покрыты ликвидными активами. На умеренно высоком уровне остается доля крупных вкладчиков — физических лиц с остатками на счетах свыше 1,4 млн рублей», — говорится в комментарии.

Аналитики отметили относительно комфортную позицию Экспобанка по ликвидности: за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2021 года, отношение ликвидных активов и дополнительной ликвидности к совокупным обязательствам составило около 33%. За тот же период среднее отношение высоколиквидных активов к мгновенным обязательствам составило 44%, а ликвидных активов к обязательствам до 30 дней — 79%.

Акционерные риски Экспобанка оценены как низкие. По оценкам НКР, система управления и качество менеджмента адекватны целям развития и специфике бизнеса банка. Состав высшего руководства устойчив, отмечается значительная гибкость в принятии оперативных решений. Риск-менеджмент банка обладает достаточной независимостью и правами для реализации своих функций.

В рейтинговом агентстве подчеркнули, что изменение прогноза для Экспобанка на «позитивный» обусловлено улучшением рыночных позиций и диверсификации при сохранении высокой рентабельности.