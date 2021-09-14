Федеральная антимонопольная служба по жалобам граждан возбудила дело в отношении Райффайзенбанка из-за рекламы дебетовой кэшбэк-карты, которая вводила клиентов в заблуждение, сообщила пресс-служба ФАС.

Поводом для возбуждения дела стали рекламные ролики, которые в январе — феврале 2021 года распространялись в эфире телеканалов «Первый», ТНТ и СТС. В них сообщалось: «Кэшбэк на все; 1,5% рублями, а не баллами; бесплатное обслуживание».

В ФАС отмечают, что в рекламе отсутствовала полная информация об ограничениях на получение кэшбэка в ряде торговых предприятий. Таким образом, клиентам банка не начислялся кэшбэк за некоторые операции.

«Эта информация является существенной при использовании дебетовой карты, поскольку ее отсутствие искажает смысл утверждения «Кэшбэк на все». Подобная реклама вводит потребителей в заблуждение и противоречит положениям закона «О рекламе», — сказано в сообщении.

Комиссия ФАС России признала рекламу дебетовой карты ненадлежащей и выдала Райффайзенбанку предписание о прекращении нарушения. Дело об административном правонарушении готовится к возбуждению. Согласно КоАП РФ, штраф может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.