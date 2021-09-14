Ускорение темпов энергоперехода может привести к падению объема резервов ниже критической отметки уже в начале следующего десятилетия, заявил «Ведомостям» замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума.

По его словам, уже в начале следующего десятилетия объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) может упасть до 2—3% ВВП, при условии что бюджет останется сбалансированным, а секвестр расходов проводиться не будет; макроэкономические параметры — цену нефти и объем добычи, — которые использовались при построении шокового сценария, замминистра не назвал.

В МЭР на просьбу прокомментировать риски энергоперехода сообщили, что ведомство участвует в разработке подходов к адаптации отраслей экономики страны к глобальной «зеленой» повестке совместно с другими ведомствами; разработка стресс-сценариев изменения спроса на энергоресурсы — правильная практика, сообщил представитель Минэнерго, добавив, что чем более полный набор возможных сценариев будет проработан, тем больше шансов у России быть готовыми к любому развитию событий.

Для сохранения эффективности российской энергетики бизнесу и государству необходимо заниматься диверсификацией продуктовой линейки, работать над созданием стимулов, развитием энергоэффективности и развивать технологии улавливания углерода, производства водорода, предложил собеседник.

Для достижения углеродной нейтральности к 2050 году миру необходимо отказаться от инвестирования в нефтегазовые проекты уже сейчас, сообщало в своем докладе Международное энергетическое агентство.