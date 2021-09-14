«Сбер» в настоящее время рассматривает различные варианты дальнейших действий с украинским дочерним банком, однако очевидного решения пока нет. Глава российского СберБанка Герман Греф не исключает, что какое-то решение по «дочке» может быть принято до конца этого года.

«Что касается Украины, то у нас есть решение суда в отношении неиспользования нашего бренда. Сейчас мы занимаемся ренеймингом нашей украинской «дочки». Но с 1 июля вступили в силу новые санкции, которые делают формально процесс продажи для нас чрезвычайно тяжелым и добавляют неопределенности в судьбе наших украинских активов. Мы находимся в ситуации высокой неопределенности. <…> Мы сейчас рассматриваем разные варианты, и, может быть, до Нового года мы выйдем на принятие какого-то решения. Сейчас, к сожалению, больная тема для нас, но пока очевидного решения нет», — сказал Греф на пресс-брифинге.

Весной 2017 года по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против российского СберБанка были введены санкции. Ему запрещено выводить средства за пределы Украины, а госструктурам — размещать деньги на его счетах. В марте этого года решением СНБО санкции продлены еще на три года.

В августе 2020 года украинский государственный Ощадбанк, чье название на русский язык переводится как СберБанк, объявил о победе над СберБанком России в судебном разбирательстве за право использовать на Украине наименование «СберБанк».