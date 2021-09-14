Пользователям интернет‑банка для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» теперь доступен сервис «Белый бизнес» для проверки клиентских операций, предоставленный «Контуром». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как поясняют в банке, «Белый бизнес» позволяет клиентам взглянуть на свой бизнес глазами банка и снизить вероятность деловых и финансовых потерь вследствие ограничений по федеральному закону № 115-ФЗ или блокировки интернет-банка.

«Сервис анализирует расчетный счет по 20 параметрам и состоит из трех блоков: это уплата налогов, движение средств по счету, влияние контрагентов на репутацию бизнеса. При этом «Белый бизнес» формирует экспресс-отчет с результатами проверки и предоставляет рекомендации по улучшению текущего состояния счета», — говорится в релизе.

Сервис проверки можно подключить в интернет‑банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» в качестве дополнительной услуги.