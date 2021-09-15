СберБанк предложил Минстрою расширить количество организаций, которые могут выпускать облигации для финансирования строительства инфраструктуры для жилых комплексов, пишет РБК . Это следует из письма зампреда банка Анатолия Попова в Минстрой. Выпускать инфраструктурные облигации сейчас может компания, полностью принадлежащая госкорпорации «ДОМ.РФ» или «иная организация», определенная правительством.

Сейчас «ДОМ.РФ» учреждает специализированное общество проектного финансирования (СОПФ), которое привлекает деньги, размещая облигации на бирже. Полученные деньги СОПФ выдает в качестве займов застройщикам по ставке 3–4%. Государство выдает субсидии СОПФ на выплату купонного дохода по облигациям. Для получения займа застройщик должен пройти экспертизу проекта создания инфраструктуры в «ДОМ.РФ» и получить согласование правительственной комиссии. Госкорпорация дает поручительство по облигациям, при выдаче денег застройщику региональные власти гарантируют 90% от величины займа. Учредителем СОПФ может выступать институт развития или другая определенная правительством организация.

СберБанк предложил включить в программу банки с госучастием более 50%, то есть разрешить им учреждать собственные СОПФ. В пресс-службе кредитной организации пояснили предложение тем, что у банков, в которых государству принадлежит более половины, как правило, есть инфраструктура для выпуска облигаций и опыт финансирования жилищного строительства. Также в письме Минстрою предложено ввести и альтернативный инструмент господдержки застройщиков — прямое субсидирование за счет средств бюджета процентов по целевым кредитам на строительство инфраструктуры. Это позволит сделать механизм проще и «расширить воронку сделок с применением инфраструктурных облигаций», пояснили в «Сбере».

Мишустин обозначил объем вливаний в регионы за счет инфраструктурных кредитов и облигаций Регионы в ближайшие годы получат порядка 650 млрд рублей за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций, следует из данных, которые представил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства. Стенограмма приводится на сайте Кабмина.

В «ДОМ.РФ» считают, что «наличие множества СОПФ, учрежденных банками, может сформировать дополнительные риски для инвесторов, привести к дискриминации в отношении отдельных субъектов РФ, а также спровоцировать конфликт интересов участников механизма». Это может привести к снижению ликвидности инфраструктурных облигаций и меньшей применимости механизма, заявили в госкорпорации. Но там поддерживают «участие всех банков в механизме инфраструктурных облигаций». Банки могут выступать в качестве старших кредиторов, предоставляющих проектное финансирование в рамках жилищных проектов, а участие СОПФ в таких проектах повысит их финансовую устойчивость. Также банки могут быть организаторами выпусков облигаций, отметили в «ДОМ.РФ». Механизм таких облигаций уже заработал.

Гендиректор рязанского застройщика «Мармакс» Юрий Юров считает, что дать возможность выпуска инфраоблигаций еще одному крупному банку — «идея логичная с точки зрения развития механизма в будущем». Выпуски таких облигаций помогут правительству сохранить объемы строительства при падении доходов бюджета, а также профинансировать проекты дешевле, чем через механизм концессий, отметил Юров. ВТБ поддерживает расширение инструментов финансирования российской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе банка.