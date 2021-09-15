Число занятых в неформальном секторе россиян приблизилось к 15 млн человек во II квартале 2021 года, что на 11,5%, или на 1,5 млн человек, больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Согласно официальной методологии, к работникам неформального сектора относятся нанятые у физических лиц или трудящиеся на предприятии, не зарегистрированном в качестве юридического лица; речь идет о самозанятых, индивидуальных предпринимателях (ИП; как зарегистрированных, так и нет) и их сотрудниках, работниках семейных предприятий без статуса юрлица, также это могут быть репетиторы, няни, водители, повара, строители и любые специалисты, в том числе самой высокой квалификации, например, врачи, юристы и инженеры, если они работают вне корпоративного сегмента.

Ранее сообщалось, что доля занятых в неформальном секторе экономики сократилась в России в 2020 году на 0,6 процентного пункта до 20% от общей численности занятых старше 15 лет, в абсолютном выражении число трудящихся в неформальном секторе снизилось за год почти на 700 тыс. до 14,1 млн человек; во II квартале, на который пришелся основной пик коронавирусных ограничений, неформальная занятость опустилась до самого низкого уровня за последние два года – до 19,1%.

Аналитики отмечают, что по мере ослабления карантина и восстановления спроса неформальная занятость начала повышаться, хотя и продолжила оставаться ниже допандемийных значений вплоть до января этого года; по оценке экспертов, рост неформальной занятости во II квартале 2021 года во многом связан с эффектом низкой базы аналогичного периода прошлого года, кроме того, влияет и сезонный фактор – неформальная занятость обычно растет весной и держится на высоком уровне все лето, поскольку происходит приток работников на сельскохозяйственные работы, где до трети всей отрасли находится в тени.

Самая высокая неформальная занятость наблюдается на Северном Кавказе и юге страны, отмечается в исследовании; в Ингушетии и Чечне более половины всех работников трудится в неформальном секторе (53,1% и 52,9% во II квартале 2021 года), в Кабардино-Балкарии эта доля составляет 49,5%, Дагестане – 47,5%, Карачаево-Черкесии – 42,7%, Ставропольском крае – 40,6%, Калмыкии – 39,5%, Крыму – 39,3%, Астраханской области – 38,1%, Северной Осетии – 37,1%.