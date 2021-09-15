Российская компания «Промобот», которая является резидентом «Сколково», и телеком-дистрибьютор GoldenSIM создали робота для продажи сим-карт, который приступил к работе в Москве.

В случае успеха пилотного проекта планируется закупка десяти таких роботов, которые будут работать в разных городах России, сообщил директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Ключевая особенность робота — технология удаленной самоидентификации, благодаря которой клиенты могут получать сим-карты самостоятельно. Робот выдает сим-карту клиенту и дает инструкции по регистрации, клиент регистрируется через робота или мобильное приложение и активирует сим-карту», — рассказал Кивокурцев.

Робот сможет рассказать покупателю, как скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Также он может поддерживать диалог на любую тему не только на русском, но и на испанском и английском языках. Робот будет ежедневно менять локации в Москве, работая в аэропортах, торговых центрах или на вокзалах.