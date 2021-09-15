📰 Власти обсуждают возможность облегчить энергетикам доступ к водоемам, откуда они смогут забирать воду для охлаждения оборудования, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минэнерго. Ведомство 31 августа внесло в правительство проект поправок в Водный кодекс, предусматривающий отмену запрета на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для электростанций. Согласно поправкам, строить и вводить в эксплуатацию электростанции можно будет при условии соблюдения мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Ограничение было введено в 2007 году, оно было обусловлено в том числе загрязнением Братского и Усть-Илимского водохранилищ из-за сброса сточных вод химпредприятиями. Сегодня прямоточные системы не несут экологических рисков и позволят компаниям обеспечить оптимальные показатели энергоэффективности, снизив издержки, говорят энергетики. Поддержка ТЭС, которые занимают около 60% в структуре выработки электроэнергии РФ, позволит повысить эффективность всей энергетической системы страны. Надежная работа таких объектов поможет избежать роста цен на электроэнергию, с которым столкнулась Европа, считают эксперты.

📰 У портфельных управляющих заметно сократился оптимизм в отношении темпов роста мировой экономики, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сентябрьского опроса Bank of Americа. В анкетировании приняли участие 258 респондентов, под управлением которых находились активы на 839 млрд долларов. Согласно опросу, число управляющих, уверенных в том, что темпы роста мировой экономики в ближайшие 12 месяцев ускорятся, лишь на 13% превысило число тех, кто этого не ожидает. Это на 14 процентных пунктов меньше показателя августа. Столь слабо оптимисты не были представлены на рынке с мая прошлого года, когда на фоне стремительного распространения коронавируса и локдаунов мировая экономика впала в рецессию. Настроения управляющих планомерно ухудшаются с марта этого года, когда ускорения темпов роста мировой экономики ожидали 91% управляющих. По мнению экспертов, эффект низкой базы уже отыгран, к тому же растущая инфляция может подтолкнуть ФРС к сворачиванию стимулов. В таких условиях управляющие не наращивают активно долю кэша в портфелях, но меняют региональные предпочтения, отметили они.

📰 Банковский сектор в России пока уступает по уровню проникновения цифровых сервисов ретейлу, сфере услуг и девелопменту, но опережает страхование, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Агентства цифрового аудита SDI360. Оно анализировало 100 крупнейших банков на соответствие десяти ключевым принципам цифровизации: представленность в цифровом пространстве, продвижение и коммуникации, онлайн-продажи, стратегия, клиенты, продукты, каналы, технологичность и автоматизация, система управления, команда и культура. Исследуемые банки оценивались по 36 пунктам, за каждый из них можно было получить максимально по 10 баллов, всего — 360 баллов. Десятка лидеров набрала от 185 до 260 баллов. По данным исследования, только 40–50% банков инвестируют в развитие цифровых компетенций, преимущественно это банки с развитой розницей, обслуживающие миллионы клиентов. Кроме того, 81% исследованных банков не используют мессенджеры, онлайн-консультант есть только у 25% банков, а заказать онлайн-звонок можно лишь в 17% банков, указывает агентство. Результаты связаны с сохраняющимся у ряда игроков консервативным подходом к обслуживанию клиентов. При этом банкиры уверены, что будущее сектора за мобильными приложениями, но не готовы пока полностью отказываться от офлайна.



📰 Участники московской бьюти-индустрии, все еще не оправившись от кризиса, просят власти дать им налоговые послабления, пишет «Коммерсант» со ссылкой на направленные бизнес-омбудсмену Москвы Татьяне Минеевой предложения общественного уполномоченного бьюти-индустрии столицы Нины Литвиновой (также владеет сетью салонов «Пальчики») о налоговых преференциях для участников рынка. Она просит снизить требования для компаний бьюти-индустрии, которые используют упрощенную систему налогообложения со ставкой 6% от выручки, полагая, что мера поможет повысить прозрачность рынка и вывести его значительную часть из серой зоны. Только число нелегальных «инъекций молодости», выполненных на дому или в учреждениях без медицинских лицензий, с 30 марта по 14 июня 2020 года (более свежих данных нет) выросло почти в 2,3 раза год к году и достигло 5,5 млн штук общей стоимостью 56 млрд рублей, подсчитали в аналитическом центре «Новости GMP». Для этого представители отрасли также настаивают на введении QR-кодов для всех работников салонов. Власти вряд ли поддержат снижение налогов, а ввести коды бизнес-сообщество может и без чиновников в рамках саморегулирования, считают эксперты.



📰 Импорт тунца в России по итогам января — июня 2021 года снизился на 27,7%, до 5,6 тыс. тонн, в натуральном выражении и на 20,97%, до 26,45 млн долларов, в денежном выражении, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. При этом поставки готовой продукции снизились на 44%, до 3,2 тыс. тонн, и на 51,6%, до 11,17 млн долларов, а импорт филе, наоборот, вырос на 41,5%, до 2,3 тыс. тонн, и на 50,4%, до 14,74 млн долларов. Произошло это из-за снижения спроса на фоне экономии потребителей, нежелания трейдеров торговать «дорогой и нетрадиционной» для россиян рыбой, а также сокращения вылова в странах-поставщиках. По мнению экспертов, рыба и морепродукты относятся к «уязвимой группе товаров», от которой потребители отказываются в первую очередь в случае сокращения расходов, что и произошло в условиях пандемии. Многие трейдеры и в предыдущие кризисы отказывались от поставок замороженного тунца и филе в пользу лосося, сибаса и дорадо, которые по стоимости дешевле, отметили они. В результате с проблемами прежде всего столкнутся рестораны и суши-бары, тогда как производители консервов не испытают дефицита, полагают эксперты.

📰 Суд частично поддержал претензии Роспотребнадзора к каршеринговому сервису «Делимобиль», пишет «Коммерсант» . В частности, речь идет о создании для пользователей возможности оплаты услуг наличными, сокращении срока возврата ошибочно списанных средств втрое, а размера пеней — в 25 раз. Также суд счел, что клиенты вправе оспорить размер убытков, которые может переложить на них компания, даже если по условиям договора заранее с этим согласилась. Кроме того, «Делимобиль» не вправе в одностороннем порядке менять условия договора или отказываться от него, это возможно только по соглашению сторон. По словам юристов, исход спора может повлечь изменение условий работы других прокатных сервисов и даже более широкого спектра услуг. Но и эксперты, и участники рынка считают обоснованными не все решения суда. Конкурентов компании больше всего обеспокоил пункт об оплате услуг наличными. По их словам, каршеринг предполагает безналичную оплату, так как услуги предоставляются дистанционно. Организация наличной оплаты существенно увеличит расходы, а в условиях пандемии Роспотребнадзор сам рекомендовал использовать безналичную оплату, чтобы исключить риски распространения коронавирусной инфекции, отметили они.

📰 Спортшколы Москвы отказывают в зачислении детям, чьи родители не соглашаются на сбор их персональных данных, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные организации «Родители Москвы». Активисты уже обращались с просьбой разобраться в ситуации при зачислении детей в государственные спортивные школы в департамент спорта Москвы, Мосгордуму и прокуратуру этим летом. При этом родителей предупреждают, что с начала сентября все камеры в школах начнут подключать к системе распознавания лиц или датчикам движения. В департаменте спорта Москвы в ответ на обращение сообщили, что согласно ч. 4 ст. 421 ГК РФ «согласие на обработку персональных данных является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по спортивной подготовке и подлежит к исполнению лицом, желающим заключить такой договор». По словам координатора юридической службы движения «Родители Москвы» Веры Трошиной, с необходимостью предоставить персональные данные детей родители сталкиваются уже на этапе записи их в детский сад и школу. Эксперты отмечают, что законность даже сбора согласий вызывает вопросы, а дополнительные сложности возникнут при попытке разобраться, идет ли речь просто о персональных данных или о биометрии.



📰 «Газпром» рассматривает возможность создания единого идентификатора для цифровых сервисов компаний группы, пишет «Коммерсант» . Речь идет о системе авторизации пользователей «Газпром ID» на базе платформы Pass.Media, в которой собрано уже 10 млн аккаунтов с Premier, «Матч! Премьер» и других площадок «Газпром-медиа». Внедрение ID позволяет компаниям, выстраивающим экосистему продуктов, лучше знать клиентов и точнее таргетировать рекламу, говорят эксперты. В самом «Газпроме», впрочем, пока отрицают запуск экосистемной подписки, хотя и подтверждают создание ID. При этом ранее в «Газпроме» обсуждался запуск супераппа с экосистемной подпиской, куда вошли бы контентные сервисы, услуги «Газпрома» (ЖКХ) и финансовые сервисы Газпромбанка. Но сейчас речь лишь о том, чтобы сделать систему более устойчивой и экспериментировать с расширением до других родственных структур, отметил источник в компании.