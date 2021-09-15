Центробанк объявил об объединении с 1 декабря департамента обеспечения банковского надзора и департамента банковского регулирования в одно подразделение. Оно получило название департамент банковского регулирования и аналитики (ДБРА) Банка России, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Объединение департаментов будет способствовать развитию подходов к разработке регулирования на основе мониторинга рисков банковского сектора и всестороннего анализа рынка. Это позволит в наибольшей мере адаптировать регулирование к уровню развития российской банковской системы и стоящим перед ней задачам. Решение также позволит оптимизировать организационную структуру и повысить эффективность деятельности», — говорится в релизе.

В новом департаменте сконцентрируется функционал, связанный с выполнением следующих основных задач:

анализ рисков кредитных организаций, в том числе методами стресс-тестирования;

регулирование банковской деятельности, в том числе на основе анализа существующих и потенциальных рисков;

публикация аналитических материалов по банковскому сектору;

методологическое и информационное сопровождение банковского надзора.

Директором нового департамента станет Александр Данилов, сейчас возглавляющий департамент обеспечения банковского надзора. Курировать подразделение будет первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.

В пресс-службе сообщили, что директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов покидает Центробанк.