МСП Банк запустил новый кредитный продукт «Экспресс-поддержка» для предпринимателей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Кредит могут получить предприниматели, которые работают на рынке не менее года. Заемные средства предоставляются на сумму до 10 млн рублей по ставке от 11,5%. При этом срок рассмотрения заявки составляет 72 часа.

Кредит будет предоставляться в целях дальнейшего развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также финансирования инвестиций. Среди основных его преимуществ отмечается возможность оформления полностью онлайн из любой точки России.

Разработанный банком продукт предполагает кредитование заемщиков с вероятностью дефолта в диапазоне 0,6—6,4% в год, при этом кредиты заемщикам с повышенным уровнем риска в рамках данного диапазона в перспективе будут обеспечиваться «зонтичной» гарантией Корпорации МСП.