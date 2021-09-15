ПСБ запускает акцию «100 000 рублей за инвестиции!». Любой клиент, который впервые заключит брокерский договор в периоды проведения акции и приобретет ценные бумаги на сумму от 10 тыс. рублей, может выиграть 100 тыс. рублей.

Акция проводится в три этапа и действует в периоды с 15 сентября по 14 октября, с 15 октября по 14 ноября, с 15 ноября по 14 декабря 2021 года.

В конце каждого периода посредством случайного программного отбора будет определен свой победитель, который получит 100 тыс. рублей. Также будут разыграны 20 поощрительных призов по 1 тыс. рублей. Победители смогут воспользоваться выигрышем по своему усмотрению.

«Запуская данную акцию, мы хотим поощрить начинающих инвесторов, которые интересуются возможностями фондового рынка для получения дополнительного дохода. Главный приз в размере 100 тысяч рублей станет хорошим стимулом для начинающего инвестора: с этой стартовой суммой клиент может сформировать сбалансированный инвестиционный портфель из бумаг разных эмитентов и знакомиться с фондовым рынком при поддержке профессионалов из команды «ПСБ-Брокера» либо использовать для решения других финансовых задач», — отметил директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.