Московский Кредитный Банк (МКБ) запустил в «МКБ Онлайн» новый сервис «Чеки со списком покупок», сообщили в пресс-службе банка. Услуга обеспечивает клиентам быстрый доступ к информации о совершенных покупках в торговых и сервисных точках.

Чеки появляются в мобильном приложении спустя несколько дней после оплаты товара или услуги. Фискальные данные представлены в электронной форме в виде реестра детализированных платежей с использованием карт МКБ.

Бесплатный сервис можно легко подключить в приложении «МКБ Онлайн». Для этого в разделе «Оформить» необходимо выбрать «Чеки со списком покупок» и нажать «Подключиться». Использование электронных чеков ускоряет процедуру оплаты, исключает возможность потери или порчи бумажных аналогов. В ряде торговых и сервисных точек клиент сможет вернуть товар по электронному чеку. Для этого следует обратиться в магазин, где была совершена покупка, и уточнить о такой возможности.

«Статистика покупательской способности полезна для повышения эффективности управления личными финансами и оптимизации семейного бюджета. Если оценивать глобальнее, то преимущества электронных фискальных данных особенно важны в свете ESG-трансформации, реализуемой МКБ вместе с клиентами и партнерами», — отметила начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина.