Банк России начинает работать с кредитными организациями, чтобы те тормозили платежи в пользу криптобирж для огораживания возможности «эмоциональных» покупок криптовалют, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

«Сейчас идут большие дебаты (вокруг криптовалют. — Прим. ред.), разные страны чуть ли не ежедневно легализуют, какие-то запрещают. Есть большая вероятность, что, как высокотехнологичная финансовая пирамида, это все может развалиться в ноль. Почему это развалится? Когда это развалится? Могут быть сотни причин, могут быть десятки и сотни ответов, почему это не произойдет. С нашей точки зрения, это большое минное поле», — сказал Швецов, выступая в рамках международного банковского форума «Банки России — XXI век».

В Банке России рассказали об обманных схемах телефонного «майнинга» криптовалют Мошенники стали предлагать россиянам вкладываться в создание или расширение мощностей «криптофермы», то есть заняться эмиссией новых монет (майнингом) с помощью мобильного приложения для телефона или версии для персонального компьютера, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Регулятор здесь может объяснять гражданам, что это высоко рискованная история, поскольку она никак не защищается регулятором, а само хранение криптовалют сопряжено с целым рядом рисков, отметил Швецов. «Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов», — добавил первый зампред ЦБ.