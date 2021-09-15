🔹 Число занятых в неформальном секторе россиян приблизилось к 15 млн человек во II квартале 2021 года, что на 11,5%, или на 1,5 млн человек, больше, чем в аналогичный период прошлого года. Самая большая доля неформальной занятости наблюдается на Северном Кавказе и юге России. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в целом ряде отраслей остро ощущается нехватка рабочих-мигрантов, но пока решений на этот счет у властей нет.

🔹 Минфин разрабатывает концепцию изменения регулирования страхования жизни. Речь идет в том числе о выделении из него инвестиционных продуктов со страховой составляющей — долевого страхования жизни. В нынешнем виде концепция предполагает, что договоры страхования жизни, отличные от ДСЖ, будут сконцентрированы на страховой составляющей, то есть выплатах при наступлении страхового случая, и только ДСЖ будет предусматривать выплату инвестдохода.

🔹 В Telegram стали массово распространяться фишинговые сообщения с использованием банковских брендов. Мошенники покупают рекламные посты, которые слабо модерируются, и выходят на многомиллионную аудиторию. Тем временем ЦБ, Минцифры и операторы связи раскритиковали идею ОНФ обязать операторов бесплатно информировать граждан о звонках мошенников: пользователь должен сам решать, подключать ли ему услугу. По словам первого замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева, когда на клиентов перестал воздействовать звонок «из службы безопасности банка», им начали звонить якобы из МВД или «Госуслуг», и то же самое будет с информированием о звонках: через некоторое время мошенники научатся обходить эти системы.

🔹 Опубликован очередной выпуск еженедельного инвестдайджеста Банки.ру. В список главных инвестиционных идей аналитики, в частности, включили акции, зависящие от роста цифрового рынка: он подогревает цены на бумаги крупнейшей криптобиржи Coinbase и респектабельной Mastercard.



🔹 Банки.ру приглашает пользователей и кредитные организации принять участие в исследовании рынка цифровых карт: для этого надо ответить на несколько вопросов, а представители банков смогут получить специальную анкету.