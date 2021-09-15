Хоум Кредит Банк обновил функционал приложения для iOS и Android. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Выбор бесплатных категорий повышенного кэшбэка для карт с «Пользой» стал легче и удобнее. Теперь это можно сделать прямо на экране дебетовых и кредитных карт «Польза» в разделе «Категории на месяц». Больше не нужно заходить в личный кабинет программы «Польза» и вводить пароли», — рассказали в банке.

По словам директора департамента по развитию онлайн-сервисов Хоум Кредит Банка Павла Михалева, в ближайшее время планируется упростить перевод бонусных баллов в рубли.

Также в приложении появились «Регулярные переводы». Как поясняется, функция поможет клиенту автоматически переводить средства на разные цели, такие как оплата кредита, формирование накоплений на отпуск, деньги на карманные расходы для детей. Для этого нужно нажать на кнопку «Создать автоплатеж» на квитанции и в истории операций. Можно настроить название, частоту, время и дату окончания перевода. Сейчас этот функционал работает при переводах по реквизитам и между собственными счетами пользователя.

Кроме того, теперь можно в любое время досрочно закрыть вклад прямо в приложении (кнопка «Закрыть вклад» на странице продукта).



Появились новые функции для пользователей Android. Теперь они могут назначать любые имена картам и счетам. Для этого нужно нажать на «карандаш» на странице продукта. «Это полезно, когда у клиента есть несколько счетов и карт для разных целей», — поясняется в релизе. Также сообщается, что клиенты с накопительным счетом теперь могут пополнять с него свои карты и счета.