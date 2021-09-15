Банк «Александровский» предлагает новый сервис переводов между счетами клиентов, открытыми в разных банках, в рамках Системы быстрых платежей — Me2Me Pull. Как поясняется в сообщении кредитной организации, ее клиенты могут использовать данный сервис, когда необходимо оперативно собрать денежные средства на счете в «Александровском» со своих счетов, открытых в других банках, — например, это может понадобиться, чтобы аккумулировать сумму для совершения крупной покупки, открытия вклада или оплаты кредита.

Сервис доступен в мобильном приложении «Александровского» «а) mobile 2.0». Там необходимо выбрать в «Платежах и переводах» кнопку «Пополнение счета через СБП».



При соблюдении лимита в 100 тыс. рублей в месяц переводы проводятся без комиссии. Если общая сумма переводов превысит 100 тыс. рублей в месяц, комиссия, согласно текущим тарифам, составит до 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за каждый перевод.