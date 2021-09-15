Московская биржа через свою дочернюю компанию «МБ Инновации» планирует приобрести миноритарную долю в компании «Поток.Холдинг», управляющей инвестиционной платформой «Поток». Об этом сообщила Мосбиржа, уточнив, что закрытие сделки ожидается до конца года.

«Поток» — лидирующая российская инвестиционная платформа, работающая в сегменте кредитования малого бизнеса. Клиентами компании являются более 13 тыс. инвесторов, профинансировавших свыше 6 тыс. предприятий малого бизнеса на сумму более 12 млрд рублей», — указано в справке биржи. По итогам первого полугодия 2021 года через инвестиционную платформу «Поток» было выдано около 900 млн рублей займов, что превысило показатель аналогичного периода 2020 года более чем в три раза.

Как следует из материалов Мосбиржи, акционерами ООО «Поток.Диджитал», выступающего оператором инвестиционной платформы «Поток» и включенного Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ, являются ООО «Поток.Холдинг» (81%) и Альфа-Банк (19%).

«Инвестиционная платформа «Поток» была запущена в 2016 году как технологический стартап внутри Альфа-Банка. Мы выстроили бизнес-процессы, организовали работу сервиса и вывели его на операционную прибыль. Далее банк сократил свою долю участия в пользу менеджмента. Мы рады, что «Поток» переходит на следующий этап развития. Уверены, что партнерство с Московской биржей открывает новые перспективы расширения клиентской базы и увеличения возможностей для компании», — комментирует заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.



По словам управляющего директора по стратегии и международному присутствию Московской биржи Артема Железнова, «Поток» является лидером перспективного направления небанковского кредитования малого бизнеса в России. Партнерство с платформой «Поток» позволит Московской бирже участвовать в организации новых инструментов финансирования для компаний малого предпринимательства из всех регионов России. «Такие компании, развивая свои процессы, масштабируя бизнес, выстраивая корпоративное управление, в перспективе будут готовы выйти на рынок публичного капитала», — пояснил он. «Другой наш интерес в сотрудничестве с «Потоком» — расширить линейку инвестиционных продуктов за счет высокодоходных инструментов для частных инвесторов на нашей платформе личных финансов «Финуслуги», — добавил Железнов.