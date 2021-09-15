Энергомашбанк признан несостоятельным (банкротом). О соответствующем решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 сентября 2021 года сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, а Банк России опубликовал в этой связи в среду, 15 сентября, отчет о работе временной администрации в банке.

Согласно отчету, на дату принятия судом решения о банкротстве Энергомашбанка его активы были оценены в сумму около 3,061 млрд рублей, обязательства — в 16,714 млрд. Таким образом, банку не хватает 13,653 млрд рублей для погашения всех долгов.

Ранее сообщалось о «дыре» в балансе банка на дату отзыва его лицензии в 13,35 млрд рублей.

Энергомашбанк потерял лицензию 9 июня текущего года. «В связи с существенными кредитными рисками и низким качеством активов исполнение Энергомашбанком требований Банка России о доформировании необходимых резервов привело к полной утрате капитала», — отмечал, в частности, регулятор.



Как сообщало АСВ, страховку вкладчикам Энергомашбанка выплачивают с 21 июня Россельхозбанк и банк «Открытие», ее общий размер оценивается в 13,95 млрд рублей.