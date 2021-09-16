Малый бизнес останется без льготных ссуд до конца 2021 года: Минфин не согласился дофинансировать программу субсидированных займов «1764», пишут «Известия». Об этом говорится в письме ведомства к «Опоре России» и Минэкономразвитию. Ранее «Опора России» предложила выделить на эту программу дополнительные 20 млрд рублей, так как к апрелю-маю 2021 года многие банки выбрали весь объем выделенных на программу субсидий и прекратили кредитование. По оценкам «Опоры России», дополнительные инвестиции в льготные займы позволили бы выдать субъектам МСП около 1 трлн рублей по субсидированной ставке.

Вопрос выделения дополнительных ассигнований на реализацию программы «1764» из средств резервного фонда правительства не поддерживается с учетом достаточности мер финансово-кредитной поддержки субъектов МСП, говорится в письме Минфина в «Опору России» и Минэкономразвития. Для предпринимателей есть льготные гарантии от Корпорации МСП, программа льготного кредитования на восстановление деятельности, зонтичные поручительства, возможность получить компенсацию комиссий в СБП, субъектам России выделяются средства на поддержку бизнеса по федеральному проекту «Акселерация», указали в Минфине.

​«Опора России» предложила увеличить финансирование программы льготного кредитования МСП Бизнес-объединение «Опора России» направило письма в правительство и Центробанк с предложением увеличить финансирование по программе льготного кредитования для малых и средних предпринимателей (МСП). Об этом в пятницу ТАСС сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.



В федеральном бюджете на программу «1764» предусмотрены ассигнования в размере 144,3 млрд рублей на 2021–2024 годы, что составляет более 48% от общего объема национального проекта. На 2021-й было заложено 29,7 млрд. В этом году правительство уже выделило на нее дополнительные 8 млрд рублей, напомнили в Минфине.

В ВТБ подтвердили, что перестали выдавать льготные кредиты бизнесу, но инструмент поддержки пользуется высоким спросом — прирост портфеля банка в 2021 году составил 48%. Также исчерпал свой лимит и Промсвязьбанк, сейчас выдаются заемные средства по ранее заключенным договорам и принятым кредитным решениям. По состоянию на сегодня Росбанк использовал около 40% выделенных средств. Есть запасы и у Совкомбанка, льготная программа «1764» остается одной из самых востребованных у МСП, отметили в кредитной организации.

Как указал глава «Опоры России» Александр Калинин, отказ в дофинансировании фактически означает приостановку программы до конца года, но чтобы поддержать выдачу льготных кредитов в сентябре – декабре, будет достаточно 8 млрд рублей. А для удовлетворения спроса на программу в дальнейшем следует ежегодно выделять 16 млрд рублей дополнительно, пояснил Калинин. В условиях роста ставок для некоторых субъектов МСП отсутствие возможности получить более дешевое фондирование с господдержкой может иметь негативные последствия, прогнозирует младший директор «Эксперт РА» Юлия Якупова.