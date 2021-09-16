Россельхозбанк повысил ставки по накопительным счетам на 0,2–0,8 процентного пункта, таким образом, максимальная ставка по накопительному счету в рамках тарифного плана «Моя выгода» выросла до 7%, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь при первоначальном взносе на накопительный счет «Моя выгода» устанавливается процентная ставка 4,2% годовых, далее ставка растет до 7% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путем зачисления суммы процентов на счет, увеличивая его доходность.

Накопительный счет открывается без ограничения срока действия как в офисах банка, так и через дистанционные каналы обслуживания. Минимальный размер остатка на банковском счете не установлен. Пополнять счет и управлять им клиенты могут в интернет-банке и мобильном банке.