Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по двум вкладам – «Ренессанс Специальный» и «Ренессанс Доходный», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Разместить деньги во вклад «Ренессанс Специальный» теперь можно по ставке 7,25% годовых на 181 день и 7,5% на 367 и 550 дней при открытии его в офисе банка. Если оформить депозит в интернет-банке или мобильном банке, ставка будет выше на 0,25 процентного пункта и составит 7,5% при размещении на 181 день, 7,75% – на 367 и 550 дней. Минимальная сумма вклада – 100 тыс. рублей. Капитализация, пополнение или частичное снятие средств со вклада не предусмотрены. Досрочное расторжение производится по ставке «до востребования» из расчета фактического нахождения средств на счете вклада.

Доходность по вкладу «Ренессанс Доходный» при открытии в отделении теперь составляет 6,25% годовых при сроке 181 день и 7% – при сроке 367 и 400 дней. При открытии вклада через дистанционные каналы обслуживания ставка будет выше на 0,25 п. п. Минимальная сумма вклада – 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и 5 тыс. рублей при открытии удаленно. Проценты по вкладу «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена.