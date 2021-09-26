Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

ОТП Банк добавил три новые категории кэшбэка по дебетовым картам «Максимум+» и «Простая». Новые категории кэшбэка, которые действуют с начала сентября: «одежда и обувь», «аптеки», «детская одежда». Максимальная выгода обеспечивается при условии суммы трат клиента в соотношении 80/20. При этом 80% приходится на траты в повышенных категориях, а 20% — в других категориях. Общий лимит выплаты кэшбэка по карте «Максимум+» теперь составляет 5 тыс. рублей, по карте «Простая» — 3 тыс. рублей. Также банк предлагает новую кредитную карту с кэшбэком «Суперкэшбэк». Все клиенты, которые оформят карту до конца сентября 2021 года, будут получать 5% кэшбэка. Льготный период составляет 120 дней, кэшбэк выплачивается не бонусами или баллами, а рублями. В первые четыре месяца после оформления карты будет действовать повышенный кэшбэк 3% при тратах более 20 тыс. рублей. При сумме трат менее 20 тыс. рублей кэшбэк составит 2%. Обслуживание карты бесплатное.



ЮниКредит Банк запустил новую дебетовую карту с гибким кэшбэком — Cash&Back и обновил программу лояльности по всем картам. В зависимости от своих предпочтений клиент может выбрать: авто и транспорт (до 10% кэшбэка за траты на АЗС, каршеринг, платные дороги, парковки, такси и транспорт); «умный» кэшбэк (до 5% в категории с наибольшим количеством трат); кэшбэк на все (до 2% на любые покупки). Любой тип кэшбэка начисляется баллами, которые можно менять на рубли (один балл равен 1 рублю), или бонусами партнеров (ЦУМ, «Ростелеком», «МТС Cashback», Utair Status, РЖД, «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка», интернет-аптека «36,6», аптека «Горздрав», Благотворительный фонд Константина Хабенского). При любой опции кэшбэка ограничений на его сумму нет. При желании раз в месяц можно менять как опцию кэшбэка, так и способ его получения. Комиссия за обслуживание карты отменена тех, кто оформит ее до 31 октября. Карта позволяет без комиссии снимать наличные в банкоматах группы UniCredit и партнеров и два раза в месяц — в любых банкоматах в рублях.

СберБанк, сеть магазинов «Перекресток» и система платежей Visa запустили акцию (продлится до 17 ноября), в ходе которой посетителям «Перекрестка» начисляются дополнительные бонусы программы «СберСпасибо» при оплате покупок с помощью взгляда. В акции могут участвовать все держатели дебетовых и кредитных карт Visa СберБанка. Чтобы получить бонусы, им необходимо расплатиться на кассах самообслуживания посредством новой биометрической технологии — взглядом. Клиентам будут начисляться повышенные бонусы «СберСпасибо»: 2% — за первую покупку, 3% — за вторую, 5% — за третью. Каждый месяц акции одна из покупок станет счастливой: покупатель получит сразу 100 тыс. бонусов.

МТС Банк повысил максимальную ставку по накопительным счетам до 5,5% на остаток собственных средств для зарплатных карт, дебетовых карт «МТС Деньги» и «МТС Деньги Weekend», а также для карт линейки «MTS Cashback». Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Доход по повышенной ставке начисляется на сумму до 300 тыс. рублей при условии неснижаемого ежедневного остатка от 10 тыс. рублей на накопительном счете в течение месяца. На сумму от 300 тыс. рублей включительно банк начисляет 3% годовых. Можно пополнять счет и совершать переводы с накопительного и карточного счета на все счета и карты МТС Банка, а также в сторонние банки через мобильное приложение МТС Банка.